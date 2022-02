Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax mit deutlichem Wochenminus Von dpa | 18.02.2022, 10:06 Uhr | Update vor 6 Std.

Das geopolitisch nervöse Umfeld hat den deutschen Aktienmarkt auch am Freitag in Mitleidenschaft gezogen. Auch das längere Wochenende in den USA, wo am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt wird, sorgte für Zurückhaltung.