Börse in Frankfurt Leichte Verluste für den Dax - Industrie schwächelt Von dpa | 07.09.2023, 09:28 Uhr | Update vor 1 Std. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiterhin vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax stand am Morgen 0,10 Prozent im Minus bei 15.725,54 Punkten und setze damit seine jüngste Verlustserie fort.