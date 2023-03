Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax verkleinert zum Handelsauftakt sein Wochenplus Von dpa | 24.03.2023, 10:04 Uhr

Zum Ende einer schwankungsreichen Woche verkleinert der Dax seine bisherigen Wochengewinne. Anleger blieben unsicher, wie sie die geldpolitischen Perspektiven und Gefahren der Banken-Turbulenzen einordnen sollen; daher machten einige erst einmal Kasse, hieß es am Freitagvormittag an der Frankfurter Börse. Die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke geriet aber zunächst nicht in Gefahr.