Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa Börse in Frankfurt Dax steigt um 1,6 Prozent Von dpa | 06.07.2022, 09:30 Uhr

Nach dem jüngsten Abwärtstrend haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmorgen erst einmal zugelegt. Der Leitindex Dax stieg um 1,59 Prozent auf 12.598,90 Punkte. Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte das Börsenbarometer am Vortag knapp 3 Prozent ins Minus gedrückt, auf das niedrigste Niveau seit November 2020.