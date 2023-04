Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax steigt sechsten Tag in Folge Von dpa | 17.04.2023, 09:25 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach den jüngsten Kursanstiegen zuversichtlich. Der Dax erreichte am Montag, an seinem möglicherweise sechsten Gewinntag in Folge, mit plus 0,47 Prozent auf 15.881,77 Punkte ein neues Zwischenhoch seit Januar 2022.