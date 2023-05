Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit über 16.000 Punkten in neue Woche Von dpa | 29.05.2023, 09:25 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Pfingstmontag den beigelegten Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA honoriert. Ein Zahlungsausfall der USA ist damit wohl in letzter Minute vermieden worden.