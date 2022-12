Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax schwächelt weiter - Corona-Sorgen aus China belasten Von dpa | 29.12.2022, 09:51 Uhr

Schwache Vorgaben der Überseebörsen haben den deutschen Aktienmarkt am vorletzten Handelstag des Jahres 2022 noch etwas weiter unter die Marke von 14.000 Punkten gedrückt. Sorgen über rasant steigende Corona-Infektionen in China hatten tags zuvor die US-Börsen belastet. Am Donnerstagmorgen folgten dann zunächst die großen Börsen Asiens und nun auch die wichtigsten europäischen Aktienmärkte.