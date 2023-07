Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax schwächelt vor Zinsentscheiden Von dpa | 24.07.2023, 10:07 Uhr

Schwache Wirtschaftssignale aus Europa haben den Aktienmarkt am Montag belastet. Der deutsche Leitindex Dax verlor im frühen Handel 0,18 Prozent auf 16.147,87 Punkte. Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in Industrie und Dienstleistungsgewerbe fielen in Deutschland und Frankreich schwächer aus als befürchtet. Zudem herrscht an den Börsen Zurückhaltung, denn in den USA und in der Eurozone stehen in dieser Woche Zinsentscheidungen der Notenbanken auf der Agenda.