Börse in Frankfurt Dax schwächelt Von dpa | 22.05.2023, 09:25 Uhr

Der Dax ist am Montag mit einem knappen Minus in die neue Woche gestartet. Damit zollte er seinem zuletzt guten Lauf und dem weiter ungelösten US-Schuldenstreit etwas Tribut. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 16.249 Punkte. Am Freitag hatte er mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht, war dann aber zurückgefallen.