Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax mit moderaten Gewinnen am letzten Handelstag vor Ostern Von dpa | 06.04.2023, 09:59 Uhr

Der Dax zeigt sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern von seiner ruhigen Seite. In der ersten Handelsstunde am Gründonnerstag stand der deutsche Leitindex 0,22 Prozent höher auf 15.554,05 Punkten. Vor zwei Tagen hatte er bei 15 736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht.