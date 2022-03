Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax gönnt sich nach Erholung Atempause Von dpa | 21.03.2022, 09:29 Uhr | Update vor 22 Min.

Nach der deutlichen Erholung in der Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagmorgen eine Auszeit genommen. Der Dax notierte am Vormittag 0,06 Prozent tiefer bei 14.403,83 Punkten.