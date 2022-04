Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax mit deutlichen Verlusten wegen Zinssorgen Von dpa | 22.04.2022, 16:15 Uhr

Die Furcht vor einem Leitzinsschub treibt die Anleger am Freitag in die Defensive. Nach zwei starken Handelstagen fiel der Dax am Nachmittag um 1,58 Prozent auf 14.273,79 Punkte.