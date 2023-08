Börse in Frankfurt Dax legt zu Von dpa | 10.08.2023, 09:25 Uhr | Update vor 17 Min. Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Schwache Kursentwicklungen an den Überseebörsen haben die Dax-Anleger am Donnerstag nicht von Käufen abgehalten. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten auf Xetra 0,62 Prozent auf 15.950,54 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,75 Prozent auf 28.237,35 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent.