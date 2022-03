Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax legt etwas zu - Lage bleibt angespannt Von dpa | 11.03.2022, 09:36 Uhr | Update vor 10 Min.

Der Dax hat am Freitag nach dem Rückschlag am Vortag einen freundlichen Börsenstart hingelegt. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,79 Prozent auf 13.547,76 Punkte.