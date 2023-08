Börse in Frankfurt Dax kaum bewegt - Daten aus China enttäuschen Von dpa | 15.08.2023, 09:23 Uhr | Update vor 47 Min. Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down

Der Dax hat am Dienstag wieder an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach dem Handelsstart 0,03 Prozent im Minus bei 15.890 Punkten, nachdem er zu Wochenbeginn noch ein Plus von rund einem halben Prozent geschafft hatte.