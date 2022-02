Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax im Plus - Schock zunächst überwunden Von dpa | 25.02.2022, 09:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Schock des russischen Angriffs der Ukraine etwas erholt. Stützend wirkten die US-Börsen, die am Vortag zwar zunächst ebenfalls abgesackt waren, dann aber den Weg in die Gewinnzone fanden und knapp unter Tageshoch schlossen.