Börse in Frankfurt Dax hält sich dicht unter seinem Rekordhoch Von dpa | 16.06.2023, 09:25 Uhr

Der Dax hat sich am Freitagmorgen dicht unter seinem Rekordhoch gehalten. Das hatte er am Mittwoch bei gut 16.336 Punkten erreicht. Die Zinsentscheide in der Eurozone und den USA waren in den vergangenen Tagen wie erwartet ausgefallen, ähnlich wie die geldpolitischen Signale.