Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax gibt leicht nach Von dpa | 01.02.2023, 09:38 Uhr

Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt erneut keine großen Sprünge gewagt. Der Leitindex Dax gab am Mittwoch zum Start geringfügig nach auf 15.117,60 Punkte, nachdem er bereits am Dienstag quasi auf der Stelle getreten war.