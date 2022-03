Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax fast unverändert - Angespannte Stimmung an Börse Von dpa | 02.03.2022, 16:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts des Ukraine-Kriegs angespannt. Der Leitindex Dax schwankte am Mittwoch stark. Am Nachmittag stand er mit minus 0,06 Prozent nahezu unverändert bei 13.896,42 Punkten. Am Morgen war der Dax bei knapp 13.708 Punkten unter dem Tief der Vorwoche auf den niedrigsten Stand seit gut einem Jahr gefallen.