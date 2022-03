Dax FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax bleibt trotz Belastungsfaktoren stabil Von dpa | 22.03.2022, 09:24 Uhr | Update vor 37 Min.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag zur Eröffnung erstaunlich zuversichtlich gezeigt. Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,20 Prozent auf 14.355,87 Punkte.