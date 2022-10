Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax-Anleger vor US-Jobmarktbericht zögerlich Von dpa | 07.10.2022, 10:19 Uhr

Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht sind die Dax-Anleger am Freitag nervös. Der deutsche Leitindex gab in der ersten Handelsstunde um 0,24 Prozent auf 12.441,47 Punkte nach. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns steht das Barometer auf Wochensicht derzeit noch mit 2,7 Prozent im Plus.