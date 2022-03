Abstriche beim Kamera-System FOTO: Motorola Ganz schön kräftig Das Motorola Edge 30 Pro im Test Von dpa | 11.03.2022, 04:35 Uhr | Update vor 1 Std.

In den Bestseller-Listen liegt Motorola nicht an der Spitze. Das neue Smartphone Edge 30 Pro soll mit Spitzentechnik Käufer in der 800-Euro-Preisklasse gewinnen. Es kann aber nicht überall glänzen.