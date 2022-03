Bernd Althusmann FOTO: Moritz Frankenberg Wirtschaft Corona-Hilfen für Schweinehalter: Althusmann begrüßt Lösung Von dpa | 08.03.2022, 19:17 Uhr | Update vor 23 Min.

Schweinehalter erhalten einen einfacheren Zugang zu Wirtschaftshilfen, wenn sie durch die Corona-Pandemie Umsatzeinbußen erlitten haben. Bund und Länder hatten sich bereits vor einigen Tagen auf ein Verfahren zur Zahlung von Corona-Hilfen an Schweinehalter geeinigt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) begrüßte nun das Ergebnis. „Unsere Lösung sieht vor, dass die Fälle, in denen die Umsatzverluste vollständig auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, aus der Überbrückungshilfe finanziert werden. Jene Fälle, bei denen die Umsatzverluste lediglich „weit überwiegend“ Corona-indiziert sind, werden dagegen über die Härtefallhilfe abgewickelt“, teilte Althusmann am Dienstag mit.