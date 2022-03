Corona und Afrikanische Schweinepest machten den Bauern in den zurückliegenden Monaten zu schaffen. Nun gibt es eine Einigung, wie ihnen geholfen werden soll. FOTO: Ingo Wagner Branche als Härtefall eingestuft Schweinehalter in Existenznot: Weg frei für Corona-Millionen Von Dirk Fisser | 10.03.2022, 02:55 Uhr

Bund und Länder erklären die Schweinehaltung in Teilen Deutschlands zum Härtefall. So sollen Bauern in Existenznot leichter an Corona-Hilfen kommen. Es geht um zig Millionen Euro.