Frankfurt Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Banken Commerzbank-Privatkundenchef: Samstagsöffnung kein Tabu Von dpa | 22.12.2022, 07:52 Uhr

Lange hielt die Commerzbank an einem vergleichsweise dichten Filialnetz in Deutschland fest. Dann kam der für manchen Kunden überraschende radikale Schnitt. Der amtierende Privatkundenvorstand will sie besser einbinden.