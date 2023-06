Intel Foto: Andrej Sokolow/dpa up-down up-down Polen Chip-Riese Intel investiert 4,2 Milliarden Euro in Breslau Von dpa | 16.06.2023, 10:58 Uhr

Während in Deutschland um die Höhe der Zuschüsse an den Chip-Riesen Intel für eine Wafer-Fabrik in Magdeburg kontrovers diskutiert wird, geht eine Standort-Entscheidung in Polen geräuschlos über die Bühne.