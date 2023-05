China Handel Foto: Mark Schiefelbein/AP up-down up-down Konjunktur Chinas Exporte wachsen langsamer - Importe sinken deutlich Von dpa | 09.05.2023, 09:29 Uhr

Noch steigen die Zahlen, doch der Schwung ist in Chinas Exporten etwas raus. In Europa investiert das Land vor allem in die Produktion von Auto-Batterien - und verlegt sich auf die Neugründung von Firmen.