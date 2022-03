Blaulicht FOTO: David Inderlied Loitz Bundesstraße aus Protest gegen Treibstoffpreise blockiert Von dpa | 24.03.2022, 16:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Aus Protest gegen die hohen Kraftstoffpreise haben mehrere Lkw-Fahrer und Demonstranten am Donnerstag rund eine Stunde die Bundesstraße 194 bei Loitz (Vorpommern-Greifswald) blockiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Nachmittag dadurch zu einem mehrere Kilometer langem Stau. Zu der Kundgebung hatte - wie in der Vorwoche - ein Unternehmer der Region aufgerufen.