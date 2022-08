HANDOUT - Die Darstellung zeigt die Siemens Energy SGT-A65 Turbine. Foto: Siemens AG/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - up-down up-down Energie Bundeskanzler besichtigt Nord Stream-Turbine in Mülheim Von dpa | 02.08.2022, 19:00 Uhr

Die in Kanada gewartete Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 steht in Deutschland längst für den Transport nach Russland bereit. Nun will sich auch der Bundeskanzler ein Bild vor Ort machen.