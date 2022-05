ARCHIV - Vor einem Ferienhaus hängt ein Schild mit dem Schriftzug "Ferienhaus Frei". Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer Tourismus Buchungszahlen im Norden über Vor-Corona-Niveau Von dpa | 16.05.2022, 13:57 Uhr

Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein ist gut in dieses Jahr gestartet. Das Übernachtungsvolumen stieg in den ersten vier Monaten um 4,4 Prozent über das Niveau im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019, und die Ankünfte legten um 3,0 Prozent zu. Dies geht aus Angaben des Beratungsunternehmens dwif-Consulting für das Tourismusbarometer des Sparkassen- und des Tourismusverbandes hervor, dessen Ergebnisse am Montag in Neumünster vorgestellt wurden. Auch die Buchungszahlen für die nächsten Monate verheißen demnach weitere Steigerungen.