Verkehrsminister Buchholz FOTO: Frank Molter Verkehr Buchholz: Land trägt Risiko für Bahn-Elektrifizierung allein Von dpa | 22.03.2022, 20:02 Uhr | Update vor 51 Min.

Schleswig-Holstein geht bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Sylt in Vorleistung. „Die elektrischen Züge wären nicht nur klimafreundlicher, sondern auch wesentlich leiser“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag. „Für Anwohner an der Strecke würde es also wesentlich ruhiger und mit den Schadstoff-Emissionen der Diesellokomotiven wäre es auch vorbei.“