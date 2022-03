Bernd Buchholz FOTO: Christophe Gateau Wirtschaft Buchholz: Firmen sollten IT-Sicherheit auf Prüfstand stellen Von dpa | 03.03.2022, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Regierung und Wirtschaft in Schleswig-Holstein wollen angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine den Schutz der Unternehmen vor Cyber-Angriffen forcieren. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rief am Donnerstag die Unternehmen auf, ihre IT-Sicherheit zu überprüfen. Es sei zu befürchten, dass die kritische Infrastruktur des Landes und die von Unternehmen auf digitalem Weg angegriffen werden.