Tesla FOTO: Patrick Pleul Autofabrik Brandenburg: Start der Tesla-Produktion noch im März Von dpa | 07.03.2022, 12:55 Uhr | Update vor 17 Min.

Die neue Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide soll bereits in diesem Monat mit der Produktion beginnen. Tesla will die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme innerhalb von zwei Wochen erfüllen.