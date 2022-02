Botanik-Apps FOTO: Franziska Gabbert Wissenswertes Botanik-Apps: Pflanzenkunde mit dem Smartphone Von dpa | 21.02.2022, 04:34 Uhr | Update vor 8 Std.

Was blüht da so schön am Wegesrand? Man kann Wuchs und Blätter beschreiben, ebenso Farbe und Form der Blüten. Trotzdem verrät die Pflanze nicht, wie sie heißt. Aber eine App.