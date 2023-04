Wärmepumpe Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Technologie Bosch investiert eine Milliarde Euro in Wärmepumpen-Geschäft Von dpa | 19.04.2023, 20:10 Uhr

Mehr als eine Milliarde Euro will Bosch in den kommenden Jahren in die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpen stecken. Ein Teil davon soll in ein neues Werk in Polen fließen.