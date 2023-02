Grundstück für Batteriewerk Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Fahrzeugbau BMW kauft Grundstück für Batteriewerk in Niederbayern Von dpa | 23.02.2023, 17:52 Uhr

Batterien stehen inzwischen hoch im Kurs in der Autobranche. Ein eigenes Werk für die Produktion will BMW nun auch in Niederbayern errichten. 2024 soll Baubeginn sein. Doch es gibt auch Widerstand.