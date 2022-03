Der Krieg in der Ukraine setzt die Aktienmärkte unter Druck. Das trifft auch Anleger, die nicht in Russ­land investiert haben. FOTO: Fabian Sommer/dpa Ukraine-Krieg Blackrock-Chefstratege: Was Anleger am besten tun sollten Von Corinna Clara Röttker | 30.03.2022, 14:37 Uhr

Wegen des Krieges in der Ukraine herrscht an den Aktienmärkten hohe Nervosität. Martin Lück, Chefstratege beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, sagt, ob das Schlimmste an den Börsen überstanden ist oder mit weiteren Kursabstürzen zu rechnen ist und er verrät seine Anlagestrategie.