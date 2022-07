Übt heftige Kritik am Verhalten mancher Banken: EKD-Ratsvorsitzender Nikolaus Schneider. FOTO: dpa up-down up-down „Beunruhigende Entwicklungen“ EKD-Ratsvorsitzender Schneider kritisiert Steuerbetrug durch Banken Von Christof Haverkamp | 15.11.2012, 06:45 Uhr

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) übt heftige Kritik an Fehlentwicklungen in der Wirtschaft wie etwa dem Steuerbetrug von Unternehmen und dem Verkauf „toxischer Finanzpapiere“ durch Banken. In einem Gespräch mit unserer Zeitung beklagte der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider gestern „beunruhigende Entwicklungen“, die gerade beim Steuerbetrug eine gewisse Selbstverständlichkeit erreicht hätten.