Container Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa up-down up-down Industrie Besserung bei Lieferengpässen in Sicht Von dpa | 31.12.2022, 06:40 Uhr

Die Corona-Pandemie brachte die weltweiten Lieferketten in Unordnung. Viele Unternehmen konnten Auftragsbücher nicht abarbeiten. Zumindest in dieser Hinsicht scheint nun Licht am Ende des Tunnels.