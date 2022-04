Die meisten Arbeitsplätze sind laut der am Freitag veröffentlichten IHK-Statistik von Mitte 2011 bis Mitte 2012 in der Industrie (2150), im Handel sowie in Gesundheits- und Sozialwesen (je 1500) entstanden. Rückläufig war einzig die Überlassung von Arbeitnehmern, die Leiharbeit: Die Zahl der Beschäftigten sank innerhalb der Jahresfrist um 333 oder 2,3 Prozent.