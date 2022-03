Arbeitsagentur FOTO: Julian Stratenschulte Mecklenburg-vorpommern Berufswahl unter Azubis: Weiterhin Geschlechterklischees Von dpa | 09.03.2022, 18:14 Uhr | Update vor 20 Min.

Aus Sicht der Arbeitsagentur Nord entscheiden sich weiter zu wenig Frauen für Ausbildungsplätze in Ingenieur-Berufen. „2021 haben - um nur zwei Beispiele aus dem MINT-Bereich zu nennen - 15 junge Frauen in Mecklenburg-Vorpommern einen Ausbildungsvertrag zur Fachinformatikerin unterzeichnet. Bei den jungen Männern waren es im gleichen Ausbildungsberuf 123“, sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, am Mittwoch in Kiel. Bei der Elektroniker-Ausbildung stehe das Verhältnis bei 171 Männern zu 6 Frauen. Dies sei bedauerlich, da dies Berufe in zukunftssicheren Branchen mit häufig hohem Gehalt seien.