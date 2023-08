Wohnen Berliner Mieten steigen rasant Von dpa | 10.08.2023, 12:07 Uhr | Update vor 40 Min. Mietwohnungen in Berlin Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down

Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Mieten zuletzt so stark gestiegen wie in der Hauptstadt. Drohen nun Verhältnisse wie in London oder Paris?