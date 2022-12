London Foto: Giles Anderson/PA Wire/dpa up-down up-down Britischer Milliardär Bericht: Hedgefondsmanager zahlt sich 1,5 Millionen pro Tag Von dpa | 01.12.2022, 11:08 Uhr

Es sei die vermutlich höchste Jahreszahlung, die je in Großbritannien überwiesen wurde, berichtet der „Guardian“. Doch was genau macht ein Mensch mit so viel Geld?