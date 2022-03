Luxusyacht «Dilbar» nicht beschlagnahmt FOTO: Marcus Brandt Wirtschaft Behörde: Luxusjacht „Dilbar“ nicht beschlagnahmt Von dpa | 03.03.2022, 16:12 Uhr | Update vor 52 Min.

Die im Hamburger Hafen liegende Luxusjacht „Dilbar“ ist entgegen anderslautenden Spekulationen nicht beschlagnahmt worden. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde. Das Schiff wird in Verbindung gebracht mit einem russischen Oligarchen, der wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU steht. „Nach unserer Kenntnis ist die Jacht nicht beschlagnahmt worden“, sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des zuständigen Bundeswirtschaftsministerium in Berlin auf Anfrage. Zuvor hatte das Portal shz.de berichtet.