Beerenernte in Niedersachsen 2021 deutlich gewachsen Von dpa | 20.02.2022

Die Beerenanbauer in Niedersachsen haben 2021 eine reiche Ernte von ihren Sträuchern geholt. Die Menge an Strauchbeeren fiel mit knapp 12.800 Tonnen um 45 Prozent höher aus als 2020, wie das Statistische Landesamt in Hannover mitteilte. Die Statistiker zählten 244 Betriebe mit Beerenanbau, die 2550 Hektar Fläche bewirtschafteten.