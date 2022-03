Barbara Otte-Kinast (CDU) FOTO: Julian Stratenschulte Ukraine-Krieg Bedrohung auch für Agrarbetriebe in Niedersachsen Von dpa | 04.03.2022, 15:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treffen nach Einschätzung von Niedersachsens Agrarministerin auch die hiesige Landwirtschaft. Branchenvertreter hätten ihr unter anderem von explodierenden Weizenpreisen, stark steigenden Energiekosten und problematischer Logistik berichtet, sagte die CDU-Politikerin am Freitag. Außerdem sei davon auszugehen, dass neben den fehlenden Arbeitskräften aus der Ukraine auch Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und Polen zögerten, ihre Heimatregion für Saisoneinsätze in der Agrarbranche zu verlassen.