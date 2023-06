Joachim Rudwied Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down Agrar Bauernpräsident: Tierhaltungslogo schnell ausweiten Von dpa | 28.06.2023, 16:34 Uhr

Die Landwirte in Deutschland haben klare Forderungen an die Politik. Die Rahmenbedingungen für die Tierhaltung müssen finanziell stimmen. Beim Deutschen Bauerntag ist am zweiten Tag der zuständige Minister zu Gast.