Bei der Deutschen Bahn wird ab Sonntagabend für 50 Stunden gestreikt: Was Bahnreisende wissen müssen. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Ausstand ab Sonntagabend 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn: Was Fahrgäste wissen müssen Von dpa | 12.05.2023, 16:07 Uhr

Für zwei komplette Tage steht der Bahnverkehr in Deutschland wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft EVG ab Sonntagabend weitgehend still. Welche Auswirkungen auf Bahnreisende zukommen und was mit gültigen Tickets passiert.