Restaurierung Bahnhof Ribnitz-Damgarten West wird modernisiert Von dpa | 11.03.2022, 15:50 Uhr

Der Bahnhof Ribnitz-Damgarten West wird in den kommenden Monaten modernisiert. Wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Freitag berichtete, sollen für den bis Herbst 2023 dauernden Umbau rund 15 Millionen Euro investiert werden. Die Station an der Strecke zwischen Rostock und Stralsund erhalte neue, 55 Zentimeter hohe Bahnsteige und erstmals eine Unterführung. Aufzüge würden Barrierefreiheit sichern, zudem würden neue Wetterschutzhäuser aufgestellt.