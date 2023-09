Trotz toter Delfine und Robben Australien errichtet umstrittene Hainetze an den Stränden von Sydney Von Barbara Barkhausen | 18.09.2023, 13:00 Uhr Vorsicht, Hai: Um Schwimmer an den Stränden vor Australien zu schützen, werden wieder Hainetze aufgespannt. Symbolfoto: unsplash/Chase Baker up-down up-down

Seit 2017 kosten Hainetze an den weltberühmten Stränden in Sydney zahlreiche Tiere das Leben. Trotzdem wurden sie auch in diesem Sommer wieder installiert. Ein Tierschützer will jetzt auf das Leid der Meerestiere aufmerksam machen.